Show de Zezo será no Parque de Exposições após grande procura de público no Acre

Há seis anos, a desempregada Marinete do Nascimento, que sofre de epilepsia, teve uma crise e ao cair bateu com o ombro esquerdo no vaso sanitário de sua residência, o deslocando. Desde então, vem sofrendo com dores no braço afetado e peregrinando em hospitais público de Rio Branco em busca de uma cirurgia para acabar com seu sofrimento.

Após seis longos anos de espera, foi chamada para Fundação Hospitalar do Acre para fazer a cirurgia, mas teve uma decepção com o início de um novo drama. Ela estava na sala de cirurgia quando foi avisada que o procedimento havia sido suspenso por falta de pinos adequados.

Diante da situação, optou por procurar seus direitos junto à Defensoria Pública do Estado e teve nova decepção. Segundo ela, a pessoa que a atendeu pediu que a mesma apresentasse relatório médico provando que esta precisava mesmo da cirurgia e um orçamento de preços dos pinos cirúrgicos.

Como tal exigência só pode ser cumprida com uma consulta a um médico particular, que custa R$300,00, dona Marinete Nascimento se viu impedida por falta de recursos. “Se já não tinha dinheiro nem para comer, como é que vou pagar R$300,00 por uma consulta?”, comentou. A Fundação Hospitalar do Acre confirmou que realmente a cirurgia não foi feita por falta de pinos e que já foi agendada para outra data.