Polícia identifica homem que fez disparo e quase causou tragédia na Expoacre 2022

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com inscrições abertas no processo seletivo para o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de estágio remunerado, de nível médio e superior, nas entidades sedes de todo o país.

Para se inscrever, é preciso realizar um cadastro no site da Super Estágios, até 31 de agosto. As provas serão realizadas em formato virtual, das 10h do dia 1 de agosto até as 18h do dia 31, na plataforma disponível no endereço eletrônico.

Os interessados devem ser maiores de 16 anos, estar regularmente matriculado e com frequência efetiva, ter disponibilidade para estagiar no local da vaga, não cursar o último ano do ensino médio ou o último semestre de nível superior, ter horário livre para a realização das atividades em regime de 4 horas diárias e 20 semanais, no período matutino ou vespertino, entre outros requisitos.

Para as vagas destinadas ao nível superior, devem concorrer estudantes dos cursos de Administração, Direito, Gestão Pública, Recursos Humanos e Secretariado Executivo.

Os classificados devem atuar na Coordenação Regional Alto Purus e Coordenação de Frente de Proteção Etnoambiental Enviara, em Rio Branco, ou na Coordenação Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo endereço eletrônico [email protected]

Consulte Aqui o edital completo.