Inscrições para a cavalgada da ExpoJuruá 2022 já estão abertas

Já estão abertas no Sindicato Rural e Senar, que funcionam no mesmo prédio da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, as inscrições para quem quiser participar da Cavalgada da ExpoJuruá 2022 em cavalos, quadriciclos e comitivas.

Ao contrário de Rio Branco, em Cruzeiro, a cavalgada da ExpoJuruá não abre o evento e será realizada no último dia da festa em 4 de setembro, um domingo.

A saída da cavalgada está marcada para as 9 horas da manhã próximo ao antigo primeiro portal da Avenida Mâncio Lima. E a chegada será no local do evento, no Estádio Arena do Juruá.

Para quem for a cavalo é necessário apresentar cópia da Carteira de Identidade do responsável pelo animal, carteira de Vacinação influenza, Guia de transparente – GTA e exames de Anemia infecciosa Equina e de mormo. Quem vai de comitiva deverá apresentar Cópia da Carteira de Identidade do representante legal da comitiva, memorial descrito da estrutura física da comitiva, certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, que deve ser solicitada com 72h de antecedência no Corpo de Bombeiros ou na OCA.

Quem vai de quadriciclo deve levar para a inscrição, cópia da Carteira de Identidade do condutor e/ou do proprietário do veículo.

ExpoJuruá 2022

A ExpoJuruá será realizada de 1 a 4 de setembro e uma área do Estádio Arena do Juruá, na AC-405 em Cruzeiro do Sul.

As inscrições de expositores da área da indústria, Agro, serviços e comércio em geral, serão feitas na Associação Comercial. O evento contará também com dois dias de rodeio.