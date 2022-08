N. Lima diz que PT é criminoso ao incentivar uso de drogas

O deputado Pedro Longo aproveitou seu discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (9), para falar sobre o sucesso que foi a última edição da ExpoAcre, realizada entre os dias 30 de julho e 7 de agosto.

“Encerramos no domingo a ExpoAcre, um evento muito bacana e de sucesso, depois de dois anos de luta intensa por conta da pandemia da covid-19. O povo do Acre teve a oportunidade de participar de uma festa que contou com a presença muito significativa de toda indústria local e expositores de diversas áreas”, destacou.

“O mais importante: essa feira resultou em negócios alavancados na ordem de R$ 130 milhões. Um dado muito positivo para a economia do Estado e o avanço do agronegócio”, continuou.

Na ocasião, o líder do Governo também protestou contra organizadores do rodeio por usarem fogos com estampido – o que vai contra a lei de sua autoria, já em vigência, que proíbe o uso dos produtos em respeito a pessoas com hipersensibilidade auditiva.

“Quero aqui fazer uma crítica aos organizadores do rodeio, que desrespeitaram a lei aprovada nesta casa – sancionada pelo governador Gladson Cameli e já regulamentada – sobre a proibição do uso de fogos com barulho em todo o território estadual. Durante o evento, esses produtos com estampido foram usados, o que configura uma impropriedade absoluta, levando em consideração a presença massiva de crianças, pessoas idosas e animais naquele local”, explicou.

Longo pede que os órgãos de fiscalização penalizem os organizadores do rodeio por desrespeitarem a lei.

“Minha nota de repúdio aos organizadores do rodeio por desrespeitarem a lei. Peço que os órgãos de fiscalização autuem todos eles e apliquem as multas para que tenham efeito didático. Tem uma legislação que deixa tudo isso muito claro. Meus parabéns aos organizadores da ExpoAcre e minha nota de repúdio aos organizadores do rodeio”, finalizou.