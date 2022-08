Jenilson, carreira solo; Vanda quer colar em eleitor do Petecão

Depois da separação litigiosa com o PT, o PSB decidiu lançar o deputado Jenilson Leite ao Senado em uma carreira solo. O partido não tem candidato a governador, muito menos a vice. O ideal sempre foi verticalizar a aliança nacional Lula/Alckmin no Acre, mas os traumas da eleição de 2020 para prefeito deixaram muitas feridas abertas. Na ocasião, o PSB se afastou do PT e PC do B para se aliar ao governador Gladson Cameli (PP), na tentativa de eleger a então prefeita Socorro Neri, hoje no PP. Jenilson Leite estava lá.

Quando ainda fazia parte do governo, a deputada federal Vanda Milani (PROS) lançou-se candidata a prefeita, mas acabou desistindo. Depois do rompimento político com o governador Gladson Cameli conseguiu encaixar uma candidatura ao Senado no bloco político do senador Petecão (PSD), candidato ao governo. Para crescer, Vanda precisaria colar seu nome do eleitor de Petecão. Talvez seja essa sua principal estratégia de campanha para crescer, já que em pesquisas feitas antes das convenções ela não aparece muito bem.

“Pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e nosso caráter torna-se nosso destino”. (James Hunter)

. A organização é um princípio fundamental na campanha de Jorge Viana e Marcus Alexandre ao governo.

. É uma prática antiga do PT que pode até perder um pleito, mas nunca por falta de organização e estratégias de ação.

. Briga feia dentro do governo entre os partidários de Alan Rick e Ney Amorim por conta da disputa do apoio do governador Gladson Cameli.

. Com apenas R$ 11, alguma coisa mil de patrimônio, a senadora Mailza Gomes é a nossa madre Tereza de Calcutá.

. Se bem que ela é evangélica e não adepta de São Francisco de Assis.

. Com 11 mil reais não se compra nem uma lambreta velha!

. Talvez, um gol “bola” 88!

. No Acre, Bolsonaro lidera disparado, mas já foi melhor nas eleições de 2018.

. O que houve?

. Esta eleição será marcada pela importância de Deus e da religião na república;

. Os gregos, pais da república, revolvem-se no tártaro ou no Olimpo.

. Com tantos aliados do outro lado, o governador Gladson Cameli vai enfrentar a sua eleição mais difícil, mas não impossível.

. Tudo depende do eleitor!

. As pesquisas desde o início lhe dão mais de 40%, se vai continuar nesse patamar só a campanha e o tempo dirão.

. Alguns candidatos a deputado estadual estão se lamentando, o dinheiro prometido sumiu!

. Dinheiro só para candidato a governador, senador e deputado federal.

. Por que as mulheres não votam em mulheres?

. Talvez o Dr. Froid explique!

. Bom dia!