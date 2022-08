Idoso é encontrado morto no quintal de casa com ferimento na boca, em Rio Branco

Em época de eleição são comuns as brigas de amigos e familiares em grupos de redes sociais e há casos em que amizades são encerradas devido à política. Já em Cruzeiro do Sul, a amizade de 40 anos entre duas mulheres resiste às adversidades partidárias.

A ex-primeira-dama de Cruzeiro do Sul e do Acre, Beatriz Cameli, tia do governador Gladson Cameli, é a melhor amiga da senadora Maria das Vitórias, mãe de Tota Filho, vice na chapa de Petecão na disputa pelo governo do Acre.

Beatriz esteve na posse de Vitória em Brasília, quando a então suplente assumiu a vaga de Petecão e é vista em constante companhia da senadora em eventos no Acre. Mas afirma que o apoio dela é para a reeleição do sobrinho Gladson Cameli, a quem também acompanha em eventos.

A empresária diz que é amiga de Maria das Vitórias há cerca de 40 anos, quando as duas chegaram ao Vale do Juruá – ela vinda do Peru e a senadora do Estado do Rio Grande do Norte – estarem em lados opostos políticos (mais uma vez ) não será motivo de acabar com a proximidade.

Beatriz lembra, inclusive, que o próprio Gladson não vê adversários políticos como inimigos.

“Algumas vezes já se manifestou o governador Gladson de que ele não vê como inimigos os candidatos e sim adversários. E o saudoso Ulysses Guimarães dizia que não eram as pessoas que entravam em conflito, que eram as ideias ou opiniões diferentes que entram em conflito por defender objetivos que irão convencer a seus eleitores a votarem neles para mostrar alternativas para um bom governo, com muita vontade de mostrar honestidade e vontade de trabalhar, servir ao povo tão necessitado de saúde, bem-estar, trabalho e moradia”, disse ela.

Beatriz Cameli, também conhecida por Beth, é viúva do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex-governador do Acre, Orleir Cameli. Maria das Vitórias é viúva do ex-prefeito ( biônico) de Cruzeiro do Sul e ex-deputado federal João Tota. Sem afirmar que se referia às duas, Bete lembra de dois políticos da região, que se tornaram inimigos, mas as esposas seguiram a amizade.

“Em outras campanhas políticas, em anos passados da nossa região, vi casos de dois maridos políticos que romperam relações nessas épocas e ficaram inimigos por muito tempo, mas as esposas continuaram amigas. Resumindo, acho que não terei problema nenhum com relação à minha amizade sincera de longas datas com a amiga Maria das Vitórias”, concluiu Beatriz Cameli.