Demora em recuperação de ponte faz dobrar número de assaltos no Taquari

As obras de recuperação da ponte sobre o Igarapé Monte Mário, que serve de ligação do bairro Triângulo Novo com o Taquari, que estão suspensas há mais de um mês, vêm trazendo graves consequências aos moradores da região, especialmente com o aumento da violência no que se refere ao número de assaltos no local. É que a empresa responsável pela obra, que presta serviço à prefeitura municipal, construiu um atalho paliativo sem iluminação, o que facilita a ação dos marginais.

De acordo com moradores, a empresa apenas iniciou os trabalhos fazendo reparos nos pilares de sustentação e retirando parte do assoalho da ponte, não permitindo nem a passagem de pedestres. Durante o dia, o atalho atende de forma precária às necessidades da comunidade, no entanto, à noite, sem iluminação os assaltantes fazem a festa e assaltam os moradores.

Há pouco mais de um mês, a obra foi abandonada sem que fosse dada nenhuma satisfação aos moradores, que não sabem informar o que realmente aconteceu. Com a ponte recuperada, o local passaria a ter iluminação pública e, consequentemente, cairia o número de assaltos e outros delitos na área.