Criança é o mais novo caso suspeito de Varíola dos Macacos

O deputado Roberto Duarte (Republicanos) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) nesta terça-feira 9, para denunciar a situação de abandono do município de Xapuri.

Na ocasião, o parlamentar leu uma carta aberta feita pela população. A principal queixa dos moradores é o abandono do Hospital Epaminondas Jácome. Após a visita do deputado Roberto Duarte, o governo começou uma reforma no local, mas não continuou com a obra.

“Uma suposta reforma se iniciou na recepção da unidade após a visita do deputado Roberto Duarte, pois ele fez vários vídeos mostrando a real situação do local e isso gerou uma grande repercussão nas redes sociais, porém passaram-se quase três semanas e a única mudança percebida foram as lajotas do piso que foram trocadas”, diz a carta.

As paredes da instituição continuam mofadas e sem tinta, as maçanetas das portas quebradas. Ainda há falta de insumos e medicamentos. Além disso, o Hospital está sem água para o consumo dos servidores e pacientes.

“Os moradores de Xapuri me procuraram para tornar público esse pedido de socorro, para que todos tenham conhecimento dessa situação de total abandono na saúde do município. Vamos seguir cobrando o governo, não adianta trazer apenas pequeno reparos, é necessário fornecer insumos e reformas para um bom atendimento para os pacientes e boas condições de trabalho”, cobrou o deputado.