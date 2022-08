Casa que desabou não tinha permissão para construção

O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador N. Lima (Progressistas) falou na sessão desta quarta-feira, 10, na Câmara Municipal de Rio Branco, sobre uma cartilha criada pelo Programa Nacional de DST/Aids para auxiliar profissionais e usuários de drogas na diminuição do contágio de HIV e outras doenças pelo compartilhamento de seringas e objetos usados no consumo de drogas.

Na ocasião, como de costume, teceu críticas aos governos do PT e alertou que o país precisa tomar cuidado para evitar o retorno de Lula ao comando do país. “Está acontecendo no nosso país, isso já aconteceu no governo federal passado, com a distribuição de uma cartilha ensinando nossas crianças a fazerem sexo”, comentou após a exibição de um vídeo aos vereadores.

Para Lima, a campanha de Lula ganhou incentivo de famosos para a liberação da maconha – incluindo o da cantora Anitta. Além disso, o parlamentar destacou que uma vitória de Lula seria um retrocesso. “Senhores, vamos pensar nos nossos filhos. Eu estou pensando nas minhas duas netinhas, no que elas podem encontrar se nós tivermos a volta desse partido criminoso”, desabafou.