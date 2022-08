Vídeo mostra casa em construção desabando em Rio Branco; cachorro morre soterrado

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Desembargador Francisco Djalma, esteve reunido na manhã desta terça-feira, 9, com representantes das entidades da segurança pública para tratar sobre o Plano Tático e Operacional de Segurança para as Eleições 2022.

Acerca do efetivo necessário para o pleito no Acre, o coronel Dantas, membro da segurança pública do Estado do Acre, disse que uma eleição sem a parceria com o exército é dificílima. Segundo ele, a expectativa é que cerca de mil homens façam a segurança no dia 2 de outubro. “A Sejusp vai fazer um plano de ação onde vamos pontuar realmente a utilização necessária desse efetivo”, detalhou.

De acordo com o presidente do TRE-AC, Francisco Djalma, é sempre bom relembrar que as eleições deste ano começam às 6h da manhã e se encerram às 15h – horário Acre. No entanto, ele destacou que o encontro serviu para o fechamento das estratégias de segurança do pleito. “Iremos fazer um encaminhamento ao Tribunal Superior Eleitoral solicitando a presença do exército nas eleições para dar maior segurança”, declarou.

Ainda no ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu unificar o horário de início e encerramento da votação em todo país nas eleições de 2022. Por conta do fuso, a votação no Acre, que antes começava às 8h e terminava às 17h, agora vai começar às 6h e terminar às 15h.

Djalma alertou ainda que neste momento a atenção das autoridades policiais estão voltadas para eventuais práticas criminosas. “É preciso que todos fiquem atentos”, comentou.

O representante do Ministério da Defesa, coronel Athos, contou que durante o encontro os juízes eleitorais realizaram demandas que serão encaminhadas ao TSE – Tribunal Superior Eleitoral. “Ao analisar eles vão enviar ao Ministério da Defesa e aí vamos enviar aos estados a segurança para o dia das eleições, apuração e apoio logístico para transportar pessoas e urnas”, argumentou.

Participaram do encontro, membros do Exército, Polícia Federal, Polícia Militar, Sejusp, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros, Ministério Público Eleitoral e Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC).

O estado registrou o maior cadastro eleitoral da história. De acordo com os dados, estão aptos a votar nas eleições deste ano 588.433 eleitores, enquanto que em 2020 esse número era de 561.261. São 27.172 eleitores a mais que na eleição anterior.