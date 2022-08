Patrulha Maria da Penha do Acre é um dos 8 programas do país a ganhar selo de Práticas Inovadoras

Desde o início do ano, quando por pouco não foi arrastado pela correnteza durante uma cheia do Rio Acre, sofrendo avarias, que o flutuante do Deracre que servia de abrigo para produtores ribeirinhos de várias localidades, especialmente do Riozinho do Rola, não mais funcionou deixando dezenas de agricultores desprotegidos e sem segurança.

Além da hospedagem, os trabalhadores, depois de venderem seus produtos, estacionavam seus barcos no local e saiam para fazer compras sem medo da ação dos ladrões. A promessa de que o flutuante seria recuperado não foi cumprida até agora e da estrutura propriamente dita só existem as boias abandonadas no barranco da praia da Base.

Há anos que o Governo do Estado construiu o flutuante visando dar uma melhor assistência aos produtores que residem nas margens do rio, que antes eram obrigados a deixar seus barcos sem nenhuma segurança. Quem vinha para a cidade em busca de atendimento de saúde tinha que ficar na casa de parentes ou pagar um hotel.

O flutuante era uma espécie de hospedaria para os colonos e, por vezes, suportava até 70 pessoas nos finais de semana, sem contar que dispunha de um local para deixar seus barcos com segurança. Com o desmanche de toda a estrutura, os produtores se sentem abandonados e sem segurança. No local, ninguém sabe informar a respeito da construção de um novo flutuante, que tem parte da madeira e as boias da antiga estrutura jogadas no barranco.