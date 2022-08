Gladson vai tomar café da manhã com Bolsonaro e Ciro Nogueira na quinta-feira, 11

O governador Gladson Cameli, candidato à reeleição nas eleições de outubro próximo, se dirigiu aos acreanos por meio de uma carta de apresentação do seu novo plano de governo, caso saia vencedor do pleito que se avizinha.

No documento, Cameli pede o voto de confiança da população e reafirma o compromisso com o desenvolvimento do Estado. Citou os familiares mais próximos como exemplos do aprendizado sobre vida e liderança.

“Meu tio Orleir, referência de político apaixonado pelo povo, meu pai Eládio, modelo de retidão, disciplina e sabedoria, minha mãe Lindomar, exemplo de amor e proteção, minha esposa Ana Paula, referência de solidariedade e longanimidade e ao meu pequeno Guilherme que mesmo em sua tenra idade, me ensina diariamente o valor do amor incondicional”.

Em avaliação ligeira do seu primeiro mandato, afirmou que sua missão era conhecer cada órgão da administração e entender o tamanho do desafio que estava por vir e compreender o cenário em que o Estado do Acre se encontrava naquele momento.

“Precisava transformar as fraquezas e ameaças em oportunidades e começar a mudança a que me propus fazer. Percebi que para isso precisava planejar os atos da gestão e aperfeiçoar as boas práticas, conquistando e valorizando cada servidor e cada servidora que comigo aceitou caminhar”.

Destacou a chegada da pandemia da Covid-19 como um fato avassalador que surpreendeu a todos e “sangrou tantos corações acreanos” e disse ter tido a disposição para ouvir a ciência e respeitar os profissionais da saúde que bravamente enfrentaram a crise sanitária no estado do Acre.

Gladson também diz na carta que embora testado em tantas ocasiões, continua acreditando na bondade das pessoas que sonham com um Acre melhor.

“Onde a segurança seja fortalecida, onde os serviços públicos de saúde e educação sejam alcançados por todos, onde a desigualdade social seja reduzida por meio da geração de emprego e renda, onde nossa gente seja reconhecida pelo protagonismo de seus feitos”.

Por fim, Cameli falou do seu amor pelo Acre e pediu a oportunidade de poder dar prosseguimento à sua história como governante do estado.

“Aprendi (…) que amor faz toda a diferença e eu posso afirmar com toda minha essência, eu amo ser governador do Estado do Acre, então permitam-me continuar esta história com vocês”.