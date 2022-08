“Superou todas as expectativas”, diz governador sobre resultado da Expoacre 2022

Foto de Sérgio Vale

Com estimativa de ter ultrapassado os R$ 130 milhões em negócios realizados durante os nove dias de evento, a ExpoAcre 2022 superou todas as expectativas, em avaliação feita pelo governador Gladson Cameli em entrevista concedida a jornalistas na noite deste domingo (7).

“E aí, amigos, nesse ano de pós-pandemia já ser esse sucesso, pois já é um sucesso, ano que vem, com estabilidade, vai estar tudo pronto para darmos aquele outro grande salto, como eu disse, para deixarmos de ser o rabo do cavalo para virar a cabeça”, disse o gestor estadual.

Gladson também destacou o crescimento do agronegócio no estado, citando a melhoria dos números na produção de grãos, como milho e soja, entre outros produtos, como a farinha, além da carne suína que há algum tempo vem ganhando espaço no mercado internacional.

“Para quem quer trabalhar e quer investir, aqui é o local. Aqui quem quer plantar soja, já ganha no preço do frete, comparando com o Mato Grosso. O Acre é top, nosso estado é maravilhoso. Nós temos o melhor milho, a melhor farinha, o melhor feijão, a piscicultura, o nosso tambaqui”, afirmou.