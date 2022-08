Saúde realiza busca ativa de cães e gatos para vacina antirrábica

A Secretaria Municipal de Educação (SEME) publicou nesta segunda-feira, 8, o edital do processo seletivo n° 03/2022, com 86 vagas, para a contratação temporária de professores e servidores administrativos para atender às necessidades da Rede Municipal de Ensino.

Os candidatos selecionados serão lotados na zona urbana e rural em período diurno e a vigência dos trabalhos ficarão a disposição da Seme.

A seleção para os cargos de Professor de Educação Especial (Mediador, AEE, Bilingue, Libras), Professor de Educação Infantil – Pré-Escola, Professor do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, Cuidador Pessoal, Assistente Escolar e Merendeira, acontecerá por meio de prova de títulos.

As inscrições iniciam nesta quarta-feira, 10, e encerram na sexta-feira, 12, com atendimento das 08h às 12h e das 14h às 17h, no Hall do Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (UFAC), no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco.

Os concorrentes devem entregar obrigatoriamente em envelope único e identificado, ficha de inscrição, currículo, cópias do comprovante de escolaridade, do documento oficial de identidade RG, CPF e dos certificados que comprovem atender os requisitos necessários.

O resultado preliminar será divulgado dia 24 de agosto, no site da Prefeitura de Rio Branco, no endereço eletrônico www.riobranco.ac.gov.br, localizado no mural da SEME e no Diário Oficial do Estado.

Acesse aqui o edital completo.