Protesto no MDB contra casal Bittar é esvaziado e irmãos Rocha evitam confronto com caciques

Apesar de marcado, o protesto prometido por uma ala do MDB descontente com a candidatura de Márcia Bittar ao senado em detrimento do deputado federal Flaviano Melo, não foi realizado na frente da sede do partido na parte da manhã desta segunda-feira, 8.

Em conversa em um grupo de WhatsApp, de onde o vice-presidente Vagner excluiu dois membros na noite de sábado, ficou marcado para hoje um manifesto contra o casal Bittar.

Frank Vidal escreveu: “parabéns aos membros da executiva estadual do MDB que conseguiram destruir o partido que reconstruímos com tanto esforço em detrimento de um casal que busca apenas seu benefício próprio. Infelizmente a Mara não merece o que estão fazendo! Causaram uma grande revolta que será refletida na nossa candidatura e em enormes prejuízos para o MDB”.

Mara e Major Rocha preferem o silêncio

A candidata ao governo do Estado pelo MDB, Mara Rocha, aplaudida e com nome homologado na última sexta-feira, 5, na convenção do partido, preferiu não se manifestar sobre o assunto. “Cheguei agora na casa e acho melhor não me manifestar sobre esse assunto”, citou.

O irmão de Mara, vice-governador Major Rocha, que estava com ela na convenção de sexta-feira e é candidato a deputado federal, não respondeu ao ac24horas sobre o assunto.

Flaviano quer reeleição

Apesar do movimento em favor do nome de Flaviano para a disputa pelo senado pelo MDB, em vez de Márcia Bittar, ele reafirma que busca a reeleição. Disse ao ac24horas durante as convenções na sexta-feira. “Eu vim aqui para ser candidato à reeleição. Esta é a minha última eleição”, ressaltou ele, que deixou a convenção antes da fala de Márcia Bittar, que chegou ao local acompanhada do senador licenciado Márcio Bittar, candidato ao governo do Estado. Márcio ficou sentado na lateral do palco ao lado do ex-prefeito de Brasiléia, Ademir Lopes, enquanto a ex-mulher falava.