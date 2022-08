Expoacre teve média de 33 mil visitantes por noite, diz Segurança

Apesar da realização da convenção do MDB na última sexta-feira, 5, que oficializou Márcia Bittar como senadora na chapa majoritária com Mara Rocha, o nome segue causando estragos no partido e poderá resultar em racha e protestos nesta segunda-feira, 8, em frente à sede do partido.

As críticas ao nome de Márcia surgiram antes e durante a convenção e as famílias Melo e Aristo ensaiaram lançar o deputado federal Flaviano Melo para o senado. Ele negou e disse que é candidato a reeleição, mas na fala de Márcia Bittar, que chegou ao local acompanhada do senador licenciado Márcio Bittar, Flaviano saiu do palco e foi embora da convenção.

No discurso, Márcia disse que estava trazendo para o MDB o Republicanos, o PL, força, coragem e bênçãos de Deus. Na noite deste sábado, 6, no grupo de WhatsApp de membros do MDB, o assunto era o casal (ex-casal) Bittar.

Frank Vidal escreveu “parabéns aos membros da executiva estadual do MDB que conseguiu destruir o partido que reconstruímos com tanto esforço em detrimento de um casal que busca apenas seu benefício próprio. Infelizmente a Mara não merece o que estão fazendo! Causaram uma grande revolta que será refletida na nossa candidatura e em enormes prejuízos para o MDB”.

Em meio a protestos pelo arranjo com os Bittar, o vice-presidente do MBD, Vagner Sales, tirou Pádua Bruzugu do grupo partidário, o que inflamou ainda mais os ânimos. “Meu caro Vagner Sales com as devidas venias, não concordo com atitudes extremas por parte de alguns colegas. Todavia defendo que não pode haver exclusão dos amigos”, escreveu Etevaldo Santana.

O expulso Pádua Bruzugu disse ao ac24horas que, como declarou apoio à reeleição do governador Gladson Cameli, se licenciou do partido e saiu de todos os grupos de WhatsApp. E que foi colocado novamente no grupo por um membro do MDB chamado Wagner.

“Eu já tinha saído e o Wagner me colocou para defender o Flaviano Melo nessa briga aí, mas eu não tenho mais nada com isso. O Vagner Sales me tirou, mas eu já ia sair mesmo. Eu sou Gladson e amigo do Flaviano e não vou me meter nesse confusão não”, relatou Bruzugu.

Já Vagner Sales diz não haver motivo para confusão, já que o nome de Márcia Bittar foi amplamente debatido e aceito pelo partido. Quanto à expulsão de Bruzugu, Sales afirma que ele mesmo deveria ter saído antes de ser excluído.

“Todas as discussões que levaram à escolha da chapa majoritária do MDB foram discutidas na executiva durante muitos dias, sempre prevalecendo a decisão da maioria. O MDB não é partido de uma pessoa e nem de grupo. Quanto ao grupo MDB, foi criado pra divulgação das atividades do partido em todo estado. Como é um grupo do MDB, não pode ter pessoas, que já não pertence mais ao partido. O ex-emedebista Pádua está apoiando o Gladson, não vejo por quê está no grupo. Por questões éticas, ele mesmo deveria ter saído. Nada contra ele, mas é a lógica”, explicou.

A novela promete ter novos capítulos. Um dos membros do grupo, o Maia, convocou um protesto contra as medidas da executiva em frente à sede do partido para esta segunda-feira, 8, com direito a banda Fuzarca. “Vamos para frente do partido segunda-feira com a fuzarca. Aí vocês vão ver o que é militância”, avisou Maia.