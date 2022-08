Prefeito petista diz que mesmo com a candidatura de JV seguirá com Gladson

No primeiro semestre de 2022, a região Norte do país registrou 3,34% em número de tentativas de fraude segundo o Mapa da Fraude da ClearSale, empresa especialista em soluções de prevenção e gerenciamento de risco. De acordo com o estudo exclusivo, a região apresentou o maior índice percentual de tentativas de fraudes sobre a quantidade de transações, e contou com mais de 1 milhão de pedidos.

Entre os estados que mais sofreram tentativas estão o Acre (3,93%), que obteve mais de 55 mil pedidos -número que proporcionalmente se configura na maior taxa da região e consecutivamente do Brasil – e o Amazonas (3,70%), com mais de 230 mil pedidos, estes também foram líderes em fraude no ano de 2021, além do Pará (3,38%), que com mais de 778 mil pedidos também entrou para o ranking.

Já entre as categorias que mais sofreram tentativas na região estão eletrônicos (10,17%), celular (9,66%) e games (9,14%). O primeiro colocado foi o mesmo do ano passado, enquanto o celular passou de quarto para segundo lugar, e os games caíram da segunda para a terceira posição.

Para o levantamento do Mapa da Fraude, a ClearSale considerou apenas pagamentos via cartão de crédito no setor de e-commerce. São consideradas tentativas de fraude todas as transações que, por algum motivo, foram classificadas como suspeitas ou que foram confirmadas como fraude.

