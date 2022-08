Novenário de Nossa Senhora da Glória é aberto em Cruzeiro do Sul

As barracas já estão montadas no pátio e na frente da Catedral Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul para o 104 ° Novenário em homenagem à santa padroeira de Cruzeiro do Sul, que terá início nesta sexta-feira, 5, sendo concluído no dia 15 com a Procissão em honra à Santa. 57 empreendedores vão vender vários itens durante o evento religioso e que movimenta a economia local.

A coordenadora do evento Lizane Negreiros, diz que na sexta às 19 horas uma Missa abre a programação e em seguida haverá o hasteamento dos pavilhões. Já no dia 6 à noite, logo após a Novena e Missa, terá início a parte comercial do Novenário com vendas de alimentos, artesanato, confecções e veículos.

No dia 11 a Ordem dos Advogados do Brasil vai prestar assessoria jurídica gratuita e um laboratório particular vai ofertar exames para a população.

Em cada noite uma categoria profissional será homenageada pela Diocese e no dia 12 será a vez dos bancários e jornalistas, que lideram uma campanha de arrecadação de leite para doação a famílias pobres da Diocese.

No dia 14 será a vez da Corrida Pedestre com apoio da Polícia Militar, que já conta com 119 inscritos. Como será Dia dos Pais haverá show do Conservatório de Música.

Já no dia 15, a Procissão de Nossa Senhora da Glória terá início às e em vez de 2,5 quilômetros terá 3 quilômetros com duas subidas e duas descidas. Na chegada à Catedral haverá a Missa Campal e o Show do Frei Renan, de Rio Branco.

“Nós ainda temos vagas para quem quiser expor seus produtos no Novenário é só procurar a secretaria da Diocese. A inscrição da corrida é feita em um link das redes sociais da Diocese”, explica Lizane.

A última Procissão de Nossa Senhora da Glória antes da pandemia, em 2019, atraiu cerca de 40 mil pessoas. Este ano, como o Novenário abrangerá as 12 cidades que compõem a Diocese, e é ano político, um número maior é esperado.

Mas o bispo Dom Flávio Giovanele já avisou que não haverá referência à candidaturas nos eventos religiosos. “Nós acolhemos a todos os que estiverem na Procissão como cristãos e os que aproveitarem a situação para encontrar com o povo, mas não haverá campanha eleitoral”, destacou.