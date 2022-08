Ney nega desistência e jura fidelidade ao governador

Embora poucas palavras tenham sido ditas, agora pouco, o ex-deputado Ney Amarim desmentiu que esteja com a intenção de desistir da candidatura ao senado na chapa do governador Gladson Cameli. Segundo ele, a reclamação que aconteceu ontem, 5, durante a convenção foi ao excesso de pessoas no palco, o que tirou a atenção do público aos candidatos.

“Estou firme e mantenho a minha candidatura”, explicou. Ainda pela manhã deste sábado, 6, a direção do Podemos distribuiu nota ao público informando que “não houve conversa nesse sentido, tampouco descontentamento de nenhuma das partes. O pré-candidato ao senado, Ney Amorim, seguirá apoiando o atual governador em sua candidatura à reeleição e nega veementemente a retirada do apoio”.

O ex-deputado, que se encontra em sua chácara, informou que à tarde tem encontro com o governador Gladson Cameli e marqueteiros para afinar o discurso.