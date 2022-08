PT pode lançar Jorge Viana ao governo, Marcus como vice e Nazaré como candidata ao senado

A Federação, grupo composto pelo PT, PCdoB e PV se articula para lançar uma chapa puro sangue com Jorge Viana ao governo, Marcus Alexandre como vice e Nazaré Araújo ao senado federal nas eleições de 2022. A nova manobra, poucas horas antes das convenções, ocorre devido mudanças no tabuleiro da composição de chapas, onde o senador licenciado Márcio Bittar (UB), se lançou candidato ao governo e o deputado federal licenciado Alan Rick (UB), ao senado, porém com autorização da executiva Nacional para pedir voto para a reeleição do governador Gladson Cameli.

Na tarde desta sexta-feira, 5, a Federação realiza uma vídeoconferência com as forças políticas de Brasília visando . entendimento nacional. A deputada federal Perpétua Almeida chegou a ser convidada para ser candidata ao senado, mas acabou recuando para tentar garantir mais uma cadeira ao PCdoB na Câmara.

Apesar do PSB está fechado com Lula no cenário nacional, o PT resolveu descartar de vez o deputado Jenilson Leite (PSB), que resolveu, a revelia, se lançar cândidato ao senado.

Um vídeo onde aparece Jorge e Marcus começou a circular nas redes sociais nesta tarde. Na película, Viana manda um recado enigmático. “Não vamos deixar eles destruírem tudo o que construirmos”, disse.

A convenção do PT marcada para às 17:30 deve reunir lideranças de todo o Acre e contar com uma pronunciamento do candidato a presidente Lula.

Veja o vídeo: