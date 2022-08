Ney deve anunciar hoje se compõe chapa majoritária ao lado de Gladson nestas Eleições

O presidente da Executiva Regional do Podemos no Acre, Ney Amorim, confirmou que pode compor chapa majoritária nestas Eleições de 2022. Ney Amorim passou a tarde desta quinta-feira, 4, reunido com os pré-candidatos do Podemos, e também com as lideranças do partido no Alto Acre, em Rio Branco, em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, para tomar uma decisão. Mas o teor do que foi acordado só será divulgado pelo próprio Ney, na manhã desta sexta-feira, 5.

Hombridade

Vale ressaltar que o presidente do Podemos no Acre mantém a sua fidelidade ao projeto político de Gladson Cameli para a reeleição. Por isso mesmo, independentemente da sua decisão, se pela manutenção da sua pré-candidatura a deputado federal, ele seguirá ao lado do governador Gladson, o apoiando na sua reeleição.