Acre e Rondônia se unem para potencializar ações de combate a roubos de veículos 

Cumprindo agenda de trabalho, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, recebeu, na manhã desta sexta-feira, 5, o secretário da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia (SESDEC), coronel José Hélio Pachá. Durante a reunião, os chefes das pastas dos dois estados deliberaram ações no sentido de prevenir e reprimir o crime de roubo de veículos no Acre e Rondônia, principalmente na região de divisa.

Ainda durante a reunião, foi apresentado ao secretário de Segurança de Rondônia, com detalhes, o plano de ação da Sejusp para prevenção a roubos de veículos na região do Baixo Acre. Na ocasião, apresentou-se as alternativas de fuga dos criminosos (em pelo menos 1.800 quilômetros de ramais), cujos destinos são as cidades de Guayaramerín, no departamento do Bêni, ou Vila Evo Morales, departamento de Pando, ambas em território boliviano. A execução desse plano terá início na próxima segunda-feira, 8.

De acordo com o secretário Paulo Cézar, participarão das ações no Baixo Acre, além do Grupo Especial de Fronteira (Gefron-AC) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), grupamentos das polícias Militar e Civil. O titular da Sejusp, durante a “reunião de integração”, apresentou à secretaria visitante, as ferramentas tecnológicas utilizadas no âmbito da segurança pública acreana para a prevenção e combate à criminalidade, disponibilizando-as ao estado vizinho.

Para o mesmo propósito, Paulo Cézar discorreu sobre o encontro realizado, dia 29 do mês passado, em Cobija (Bolívia), onde assuntos referentes à cooperação entre as forças de segurança do Acre e a Polícia Nacional Boliviana, para o enfrentamento a crimes transfronteiriços, foram tratados, atendendo deliberações do Comitê Integrado de Fronteira, instituído por meio de carta de intenções, na cidade de Santa Cruz de La Sierra, em abril deste ano.

Ao final da reunião, os dois secretários delinearam ações conjuntas, visando potencializar o combate ao crime de roubo de veículos e diversos outros delitos praticados nas regiões de divisa.

In loco

Mais cedo, a convite do titular da Sejusp, o secretário Hélio Pachá sobrevoou toda a região onde será desencadeada a operação no Baixo Acre, bem como sobre as obras da instalação do Gefron, no município de Senador Guiomard, mais especificamente no ponto de confluência das rodovias AC -40 com a BR-317, que se configura como principal rota para a Bolívia e o Pacífico, através do Peru.

Do encontro, além dos titulares da Segurança Pública dos dois estados, também participaram a secretária adjunta da Sejusp, delegada Márdhia El-Shawwa Pereira, e assessores técnicos das duas secretarias.