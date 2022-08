Pior Expoacre de todos os tempos”, detona deputado Neném Almeida sobre Feira

O candidato do Avante à Presidência, André Janones, anunciou nesta quinta-feira (4) sua desistência da disputa. O deputado federal confirmou seu apoio após encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Paulo.

Após deixar a disputa ao Planalto, Janones tentará a reeleição na Câmara dos Deputados. Em live realizada no Facebook, ele afirmou que o petista vai encampar suas propostas sobre o auxílio emergencial.

“Nossa principal luta foi a dos que mais necessitam, dos mais pobres. Eu quis comunicar, antes da imprensa, aqui, em primeira mão, que o Lula está encampando nossas propostas sobre o auxílio. […] O Lula está aqui do meu lado hoje para comunicar para vocês. […] Nesse momento, a gente retira [nossa candidatura] e unifica. A candidatura presidencial do deputado André Janones está unificada, e ela passa a ser representada pela representada pela candidatura do presidente Lula.”

O apoio à candidatura petista promove um reencontro de Janones coma sigla. Entre 2003 e 2012, ele foi filiado ao PT. Na maior parte desse período, Lula ocupou o cargo de presidente.

O petista disse que seu programa de governo está comprometido com o assistencialismo e com o combate à fome. Ele afirmou que é “uma honra” estar ao lado de uma pessoa que “colocou o mandato à disposição de combater a fome”.

“É importante esse auxílio emergencial, essa proposta de R$ 600. Nós temos uma proposta de um Bolsa Família de R$ 600, já está em projeto de lei há mais de dois anos no Congresso Nacional. Tudo que a gente puder gastar, investir, para acabar com a fome será um benefício para o povo brasileiro.”

No Twitter, Lula ainda afirmou que é “fácil” construir uma aliança política com Janones.

“Com o apoio do André Janones e do Avante, juntamos a fome com a vontade de comer. Infelizmente a fome não saiu da pauta no Brasil. Ao contrário. Hoje temos gente de classe média usando cartão de crédito para ter o que comer. O companheiro Janones construiu sua trajetória debatendo em supermercados e feiras. Quando ele traz uma proposta para acabar com a fome, fica fácil de construir uma aliança política.”

Janones dizia que apoiaria Lula se o petista acatasse algumas sugestões em seu programa de governo, como transformar o Auxílio Brasil de R$ 600 em permanente, a criação de um valor dobrado do benefício social a mulheres que chefiam lares, a efetivação da Lei de Inclusão do Deficiente Físico e uma maior atenção do poder público à saúde mental.

