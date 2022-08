Governador recebe representantes da indústria e comércio para debater retomada econômica

O deputado Jenilson Leite (PSB) deverá participar da convenção de seu partido na próxima sexta-feira, 5, em Rio Branco, apenas com apoio do presidente da sigla e ex-deputado federal César Messias. Leite, que vinha nos últimos meses se articulando para ser candidato ao governo na Federação, formação política composta por PT, PV e PCdoB, nas últimas semanas acabou rompendo com o Partido dos Trabalhadores e se lançando pré-candidato ao senado, contrariando as articulações do senador Jorge Viana (PT), que até então não havia decidido disputar a cadeira de governador ou do senado.

Com o movimento de Jenilson, Viana foi obrigado a se antecipar e se lançar oficialmente pré-candidato à disputa do senado federal. Com isso, a Federação ficou sem candidato ao governo. Desde então o deputado mantinha conversas com o MDB do deputado federal Flaviano Melo, com objetivo de compor a chapa formada por Mara Rocha ao governo e provavelmente Fernando Zamora a vice.

Porém, nesta quarta-feira, 3, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, afirmou ao jornalista Luis Carlos Moreia Jorge, do Blog do Crica, que o MDB decidiu recompor novamente com a família Bittar e que a professora Márcia Bittar, ex-esposa do senador licenciado Márcio Bittar, será candidata ao senado federal pela chapa, com a possibilidade até mesmo, dependendo da conjuntura, de ser a vice. O anúncio deverá ser confirmado em entrevista coletiva na quinta-feira, 4, um dia antes das convenções partidárias.

Com o MDB fechado com os Bittar, Jenilson deverá ter uma candidatura isolada ao senado, sem mesmo candidato ao governo. Procurado pelo ac24horas, o pré-candidato ao senado minimiza a movimentação do MDB. “Eu apenas fui convidado pelo Flaviano para conversar, nunca houve um aprofundamento sobre participar da chapa”, frisou o deputado.