Cantora gospel Bruna Karla se apresenta nesta quinta-feira na Expoacre 2022

Com oito projetos de turismo de base comunitária, implementados com apoio financeiro do Programa REM Acre Fase II, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), foi realizado na noite desta quarta-feira, 3, um momento de agradecimento aos parceiros pela colaboração e resultados conquistados.

O evento aconteceu no estande do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), dentro do parque de exposições, e contou com a presença da diretora da Seet, Waleska Bezerra, também da coordenadora estadual do programa REM, Rosineide Sena, além de representantes das prefeituras da capital e interior.

“Hoje é um momento em que a gente traz pra sociedade acreana a demonstração do esforço da aplicação dos recursos dentro do programa, e aproveitamos para agradecer aos nossos parceiros, a exemplo do Sebrae Acre e prefeituras e ainda os colaboradores pelas conquistas e esforços dedicados. Entregamos a eles kits, contendo nossos cinco planos de turismo”, frisou Rosineide Sena.

O projeto turismo de base comunitária passou a ser reconhecido como um modelo de desenvolvimento turístico em 2018. O modelo é orientado pelos princípios da economia solidária, associativismo, valorização da cultura e protagonizado pelas comunidades locais, visando a apropriação por parte desses beneficiados, dos ganhos advindos das atividades do turismo.

Por meio da vivência, troca de informações culturais e o apoio de parceiros, foi que o programa avançou para elaboração de planos turísticos, como a trilha Chico Mendes, Parque Nacional da Serra do Divisor, Croa e Reserva Extrativista.

“Esse é um momento ímpar para o Estado, com os municípios e o Peru, que se faz presente. Mas a consolidação se deu ao esforço dos nossos turismologos da secretaria e à Rose, com a determinação de fazer acontecer e mostrar o Acre para o mundo, nessa expansão do turismo”, destacou o secretário de Empreendedorismo e Turismo, Márcio Pereira.