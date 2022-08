Na Expoacre, produtores realizam curso para produção artesanal de derivados do leite

Pequenos produtores e técnicos da bacia leiteira participaram na manhã desta segunda-feira, 2 de agosto, do curso sobre derivados do leite realizado no espaço institucional da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), da Expoacre 2022. O encerramento será na manhã da sexta-feira, 5, e os alunos receberão certificado com carga horária de 40 horas.

A capacitação é uma iniciativa da Sepa, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o importante apoio do Programa REM Acre Fase II, por meio do projeto Pecuária Diversificada Sustentável, que beneficia pequenos produtos com a recuperação de áreas degradadas para que possam melhorar a renda sem desmatar novas áreas.

A instrutora Marilza da Cruz Pereira explica que o curso é voltado para estímulo da produção artesanal de leite e melhoria de renda.

“Estamos aqui aprendendo a desenvolver outros produtos ao invés de consumir ou sobreviver somente da venda do leite. Aqui vamos aprender técnicas para fazer queijos mussarela, temperado e doce, iogurte, doce de leite, manteiga e cocada. São novas maneiras de consumo e também de agregar valor ao produto, aumentando a renda familiar”.

O chefe da Divisão de Pecuária da Sepa, Jalceyr Pessoa, destaca as importantes parceiras para realização da capacitação junto aos produtores da bacia leiteira.

“Executamos a Pecuária Mais Eficiente, onde trabalhamos especialmente os produtores de leite para que tenham a oportunidade de alavancar sua produtividade, pensando na condição ambiental, na redução do desmatamento, agregando valor, e ofertar ao mercado não só o leite in natura, como também os derivados do leite através dos seus produtos lácteos”.