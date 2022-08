Moradores do bairro Vila Betel denunciam falta de água desde a última semana

A palestra “Metaverso e os impactos no mundo Empresarial “, será apresentada nesta quarta-feira, 3, no auditório da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT) na Expoacre, localizado no Stand das Indústrias.

A iniciativa será comandada pelo empresário e expert no assunto, Alder Paulo e tem na programação um bate-papo e demonstração de tecnologias, com o intuito de difundir sobre a temática tecnológica cada vez mais discutida no cenário atual.

“Queremos debater a cerca das novas tecnologias com o setor empresarial e falar sobre a transição para o Metaverso, pois isso não é em um futuro distante. Chamar atenção do Governo e das autoridades, para poder qualificar jovens, empresários e equipe para esta nova mudança”, destacou Alder.

O Workshop é realizado em parceria com o governo do Estado e a Meta Amazon Solucion, e inicia as 20h30.