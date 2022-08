Internações por Covid aumentam em Cruzeiro do Sul e prefeitura intensifica testagem e vacinação

O número de novos casos diários de Covid-19 em Cruzeiro do Sul, que chegou a 122 , teve redução e na segunda-feira, 1°, baixou para 96. Mas as internações, que ficavam entre 4 e 5, aumentaram e atualmente há 11 pacientes com a doença internados no Hospital do Juruá, sendo que 5 são do próprio município. Não há nenhum na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Desde o início da pandemia, em Cruzeiro do Sul 37.242 casos de Covid-19 foram registrados. 17.874 foram confirmados e 16.000 pessoas se recuperaram. 209 morreram.

Vacinação

A prefeitura de Cruzeiro do Sul está vacinando crianças a partir de 3 anos e adultos a partir de 18 contra a Covid. As crianças estão sendo imunizadas nas escolas e os adultos, a partir de 18 anos podem buscar as Unidades de Saúde para a vacinação.

A prefeitura criou também um Centro de Testagem, no Bairro da AABB, em frente ao Senai, que funciona das 7 às 17 horas com 14 profissionais para atender a população. Caso o resultado seja positivo, o paciente recebe medicamentos no próprio local e recebe orientação de permanecer isolado durante 7 dias.