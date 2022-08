Projeto Qualifica Mulher está com inscrições abertas em cursos gratuitos on-line

O governador Gladson Cameli disse nesta segunda-feira (1º), durante a terceira noite de programação da Expoacre 2022, que sonhou com a realização do evento neste ano mediante a expectativa de um recomeço para a economia do estado após o período crítico da pandemia de Covid-19.

Cameli afirmou à transmissão do ac24horas que apesar de haver muita torcida para que as ações do governo não deem certo, ele tem dirigido o foco de sua gestão para as ações que visem a geração de emprego no estado após o momento em que as atenções estiveram voltadas para salvar vidas.

Sobre política e as polêmicas do ano eleitoral, principalmente as que envolvem as discussões sobre a composição da chapa majoritária, o governador afirmou que não se sente enganado por ninguém e que “dancinhas” que viralizam na internet não são marketing político, mas mera autenticidade.

Gladson disse que sempre soube que Petecão seria candidato a governador, evitou falar sobre as divergências com o vice-governador Major Rocha e sobre a situação com Márcio Bittar, afirmou que sempre deixou claro que seria ele quem definiria o seu candidato a vice-governador.

Perguntado se o deputado Alan Rick, do União Brasil é o seu candidato a vice, ele afirmou que esse não mais é um problema seu, mas uma questão do partido, que o convidou a Brasília para dizer que o parlamentar abriria mão do Senado para colocar o nome para vice-governador mesmo com a objeção de Márcio Bittar.

Sobre as críticas que tem recebido dos adversários, Gladson Cameli disse não se importar com as manifestações negativas. “Energia positiva, Deus no coração, nós temos que virar essa página de coisas ruins, quem quiser me criticar venham com o terçado que eu vou com o abraço”.

No encerramento da entrevista, o governador foi presenteado com um sugestivo pastel vermelho adquirido em uma das lanchonetes presentes na exposição. Espirituoso como de costume, não fez por menos e não apenas comeu a iguaria como mandou um recado para os adversários: “Eles é que vão ter que me engolir”.