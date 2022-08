Policial reage a assalto em farmácia, mata um e fere outro a tiros

O candidato ao governo pela coligação “Com a Força do Povo”, Sérgio Petecão (PSD), fará nesta terça-feira (2), às 15h30, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o registro da candidatura junto à Justiça Eleitoral da chapa majoritária encabeçada por ele; o advogado João Tota Filho (PSD), candidato a vice-governador; e a deputada federal Vanda Milani (Pros), candidata ao Senado Federal.

O Plano de Governo, que será entregue pessoalmente pelos candidatos majoritários ao TRE, consiste em um documento de 55 páginas que estabelecem as diretrizes principais de governo, e as políticas públicas que o candidato pretende implementar no Acre, caso seja eleito. O material, que será juntado ao registro de candidatura, também será divulgado para consulta pública por meio da imprensa.

“Essa foi uma construção que começou seis meses atrás com muita gente envolvida. Hoje, nós apenas concretizamos um trabalho que me deixa muito orgulhoso. É um plano objetivo, possível de ser executado e que atende os anseios da população do Acre, porque foi feito ouvindo as pessoas”, explica Petecão.

O Plano de Governo do candidato Sérgio Petecão incluiu centenas de propostas colhidas ao longo das visitas que o candidato fez às 22 cidades do Acre nos últimos meses. Em todas as regiões do estado o candidato realizou o seminário com o tema “Construindo o Acre da Inclusão e das Oportunidades”.

Durante os eventos, em cada município visitado, os representantes da sociedade organizada, as lideranças comunitárias e o povo em geral puderam opinar sobre os problemas que enfrentam no dia a dia, e contribuir com a formulação de soluções que poderão ser implementadas na esfera do Poder Executivo estadual, caso o candidato seja eleito.

As principais diretrizes do Plano estão pautadas no estímulo ao desenvolvimento econômico, investimentos em infraestrutura, melhoria dos serviços públicos, políticas públicas voltadas ao bem estar social, e apoio a ciência e cultura. O candidato acompanhou pessoalmente o trabalho de compilação e formatação dos dados, executado por uma equipe de especialistas em gestão pública.

“O nosso governo só terá sentido se for um governo que atenda às demandas da sociedade, especialmente da população mais necessitada, que também será uma prioridade em nossas ações à frente do Poder Executivo”, finaliza Petecão.