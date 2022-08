Basa abre inscrições para editais de patrocínios 

Com valor estimado em junho de R$ 1,57 bilhão, a pecuária representa 64% do valor da produção rural do Acre. A agricultura, com R$929 milhões, tem participação de 36%.

Ou seja: a soma de todos os produtos agrícolas -banana, milho, soja, café, arroz, mandioca e outros -é menor que o da pecuária sozinha.

Para efeito de comparação, no Mato Grosso a pecuária representa 15% do Valor Bruto de Produção. Os produtos agrícola, liderados pela soja, milho e algodão, somam 85%. Em Alagoas, o VBP da agricultura equivale a 82% do total.

Ainda como comparação, em São Paulo as lavouras são 73% do VBP.

O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento. Calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária, e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país, dos 26 maiores produtos agropecuários do Brasil.

O valor real da produção, descontada a inflação, é obtido pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas. A periodicidade é mensal.