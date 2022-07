Expoacre 2022 movimenta setor de alimentos no Estado

Foi realizada na manhã deste domingo, 31, na Arena de Rodeio do Parque de Exposição, a prova do laço da Expoacre 2022. A competição acontece em parceria com a Associação Nacional de Três Tambores, da sigla em inglês NBH (National Barrel Horse Association).

Ao todo, de acordo com o organizador do evento, Ilson Ribeiro, foram realizadas em torno de 800 inscrições, com 110 participantes. A prova é disputada em dupla, com o cabeceiro, que laça a cabeça do bezerro e o pezeiro, responsável por laçar o pé do bezerro. Ganha a prova quem laçar mais rápido.

As provas do laço são divididas em três categorias: iniciante, amador e profissional. Enquanto o iniciante tem que laçar um boi (bezerro) para ir à final, o amador tem que laçar dois, e o profissional de três a quatro bois, dependendo, segundo Ilson, do handcap, que é o nível de laço de cada categoria.

Segundo ele, há competidores de Rio Branco e também de diversos municípios do interior, como Cruzeiro do Sul, Brasileia e Epitaciolândia. “Tem gente de todo o Acre. É uma prova muito esperada no ano e tem competidor que a última vez que competiu foi em 2019, durante a realização da última Expoacre”, disse.

A prova do laço não garante ranqueamento para outros eventos em nível nacional, mas, de acordo o organizador, mesmo assim é muito concorrida.

“A prova de hoje é específica da exposição, da Expoacre, e é realizada em parceria com o Estado”, explicou.

Entre os competidores está Pedro Moraes. Ele é pezeiro e já participa de competições há sete anos. Já representou o Acre em competições em Rondônia e até mesmo em São Paulo. Representa o Rancho Vitória, localizado na Estrada do Mutum.

“Esperamos que dê tudo certo e que ninguém se machuque”, disse ele.

Outro competidor, agora na categoria iniciante, é João Cuzuloto. Ele é cabeceiro e, embora já tenha participado de competições no município de Epitaciolândia, é a primeira vez que participa da prova na Expoacre.

“Estamos com uma expectativa muito boa e esperamos ganhar alguma coisa”, afirmou.