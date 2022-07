Em Brasília, Vanda Milani recebe apoio durante Convenção Nacional do PROS

Durante a convenção que lançou Pablo Marçal como pré-candidato à Presidência da República pelo Pros, Vanda Milani recebeu o apoio dos colegas de partido para a sua pré-candidatura ao senado.

A deputada federal e pré-candidata ao senado, Dra. Vanda Milani, participou da Convenção Nacional do Partido Republicano da Ordem Social (Pros) que lançou Pablo Marçal como pré-candidato à presidência, na manhã deste domingo, 31 de julho, em Brasília. Durante a convenção, Vanda Milani recebeu o apoio dos colegas de partido para a sua pré-candidatura ao senado.

O conselheiro nacional do Pros, Márcio Junqueira, reforçou a importância dos pré-candidatos do partido manterem firmeza na disputa dessas eleições por um país melhor. Entre os nomes presentes, Junqueira destacou Vanda Milani como um nome forte e de exemplo no norte do país.

“A eleição foi feita para ser disputada e o Brasil, mais do que nunca, precisa encontrar um caminho que não seja essa loucura aonde temos medo de falar de política sob o risco da agressão e da morte. Aqui temos gente de bem que deseja o novo, o novo de uma melhoria para o nosso país, para todos os brasileiros. E o importante é que nos temos candidatos que vão para cima como a nossa Vanda Milani lá no Acre, no norte”, disse o conselheiro.

A presidente do Pros no Acre e pré-candidata ao senado, Vanda Milani, destacou o seu empenho em comparecer na convenção e relembrou os seus sonhos de lutar por um país melhor com o apoio da mulher brasileira para ações políticas e sociais no país.

“Fiz questão de vir do Acre para dizer que o Acre existe e que lá nós temos mulheres com garra, força e vontade para fazer e de ajudar esse partido crescer, o nosso Brasil crescer. Eu era menina, ainda com 6 anos de idade, e meu sonho era ser delegada de polícia e eu alcancei o meu sonho. Hoje eu carrego o sonho de ser senadora da república e quero dizer que nós mulheres temos garra e força para chegar lá. Tenho orgulho de dizer que tenho 68 anos de idade e continuo perseguindo o sonho de um país melhor. Vamos à luta, mulherada, que nós havemos de vencer”, afirmou a pré-candidata ao senado, Vanda Milani.

O presidente nacional do Pros, Marcus Holanda, discursou sobre a prioridade do Partido Republicano da Ordem Social em trabalhar por um Brasil soberano, livre e democrático. “Apresentamos os nossos melhores quadros que estarão dispostos a trabalhar pelo nosso Brasil. Trabalhar por nossa soberania, liberdade e nossa democracia. Por um Brasil, não do futuro, mas pelo Brasil do agora”, ressaltou Holanda.

Ainda na convenção, a presidente nacional do PROS-Mulher, Sandra Caparrosa também apontou a importância da presença da mulher na política. “Estar diante de todos vocês, aqui na convenção nacional, tem um significado especial para mim. Tem o significado da palavra que inspira que é prosperar, porque prosperar quer dizer tornar-se grande, e como um país pode desenvolver sem a força e a sabedoria da mulher? O lugar de mulher é na política e precisamos de vocês para vencer”, finalizou.