Acre ganha primeiro pet shop com canal de vendas online e banho e tosa aberto à visão do cliente

Uma família que já era apaixonada por animais estava decidida a empreender quando teve a ideia de investir em um pet shop que trouxesse novidade e inovação para o ramo no Acre. Assim nasceu a Au State Pet, localizada na Estrada Dias Martins, nº 720, no Conjunto Mariana, em Rio Branco. Ana Claúdia, de 19 anos, é a proprietária do estabelecimento, que há três anos sonhou pela primeira vez com os pais, Gemil Júnior e Sara Abreu, como seria o projeto do pet shop.

Apesar de pouco tempo de funcionamento, Au State Pet já se comporta como um negócio modelo na região, até mesmo para empresas de fora do Acre. Isso por conta do conceito aberto que atua seu serviço de banho e tosa e ainda pelo lançamento de um canal e-commerce (www.austatepet.com.br) especialmente voltado ao mundo animal. Atualmente, Ana Cláudia mora em Goiânia, mas já participou ativamente das atividades do pet, onde já foi gerente da área do banho e tosa.

“A gente ama animais, tanto que temos 9 gatos e um cachorro de 9 anos. Todos adotados. Em 2019, queríamos muito empreender, e inicialmente pensamos em abrir uma loja de roupas. Estávamos em São Paulo quando chegamos à conclusão de que deveríamos mesmo era abrir um pet. Saímos de lá no início da pandemia de Covid-19, e foi quando surgiu a oportunidade de abrir nosso pet shop”, relembra Ana Cláudia.

Em São Paulo, a família se inspirou numa loja especializada no mundo animal que disponibiliza uma gama de produtos pet. Eles gostaram tanto daquilo que viam que até pensaram em ter um quiosque parecido no shopping da capital acreana, mas pouco depois, passando no endereço da Au State, perceberam um ponto comercial livre, em meados de fevereiro de 2020.

“Começamos a namorar esse ponto e no ápice da pandemia conseguimos abrir o pet, que trabalha com conceito de aberto no banho e tosa, onde o cliente pode acompanhar esse processo desde a entrada do animal até o banho. É um diferencial raro no Brasil. Nessa estrutura, é um dos únicos do país e o único do Acre com esse estilo, já que marcas de grandes lojas conceituadas em São Paulo não trabalham ainda com esse conceito”, diz Gemil Júnior.

100% acreana

Quem vê a fachada do local, a estrutura física do pet, chega a pensar que se trata de uma franquia, tamanho requinte em todos os detalhes. No entanto, trata-se de uma empresa 100% acreana, com marca patenteada e que recentemente começou a dar entrada no processo de franquia. Gemil acredita que até final de 2022 o empreendimento da família se torne de fato uma franquia.

A Au State Pet já possui, inclusive, pessoas interessadas em como a empresa acreana funciona. “A estética já parece muito com uma franquia. As pessoas já acham que é de fora. Mas é nossa. Três pessoas de São Paulo já pediram fotografias para saber como é nosso banho e tosa, por ser vidro aberto”, afirmam. O pet também é o primeiro do Acre a trabalhar na plataforma e-commerce.

“Temos muitos outros serviços que outros pets não têm. A gente trabalha com algo diferenciado. O próprio layout, as bancadas, tudo é diferenciado. Não temos uma mercadoria poluída e o cliente pode andar na loja inteira”, garantem. O local ainda disponibiliza uma farmácia praticamente 100% completa para atendimento dos animais.

Pacotes diferenciados

Os pacotes de banho montados pela Au State Pet oferecem várias opções para cada tipo de pelo, tamanho e necessidade do animal. O serviço, além de fidelizar o cliente, cuida de cada raça animal com preocupação nos detalhes. Os pacotes variam de preço e serviço incluso. O sistema de leva e traz, que foi muito procurado pelos clientes na pandemia, continua sendo um sucesso.

O banho e tosa tem sido o carro-chefe da empresa. Além disso, atua com uma linha completa de pet, com pelúcias, petiscos, rações premium, shampoos e condicionadores para cada tipo de pelo, shampoos antifúngicos, rações específicas para cada raça de animais pequenos e rações medicamentosas àqueles animais que precisam repor algum nutriente.

Au State Pet já está com o centro cirúrgico todo preparado para atender os bichos e a partir desta semana já estará ofertando mais esse serviço. A empresa conta com o apoio de 12 colaboradores e busca se consolidar como uma referência em pet no estado. “A gente entende que o animal é um filho e a cada dia buscamos amadurecer, nos aperfeiçoar e aprender com os erros. O feedback que recebemos também é muito importante e estamos nos atentando a tudo que ouvimos dos clientes”, comenta Sara Braga.

Inovação

Para o futuro, a empresa pretende se tornar uma franquia e que outras pessoas adotem seu rico sistema de trabalho Brasil afora. Enquanto isso, o pet incentiva a campanha de conscientização de identificação de animais domésticos, a fim de que os proprietários comecem a identificar seu animal para caso eles se percam, não fiquem abandonados na rua.

“A gente se antecipou e já vamos oferecer o kit Meu Diário Pet, onde através do site (www.austatepet.com.br) ajudamos o proprietário a cadastrar as informações de seu animal. Se o bichinho se perder, quem achá-lo verá o leitor de QRCode com todos os dados do proprietário e do animal e o dono vai saber através de sinal de GPS onde ele está”, detalha Gemil.

Quem se interessar já pode entrar em contato com o pet, seja pelo site, whatsapp (68) 992438582, telefone (68) 3222-5515 ou Instagram (@austatepet) e solicitar o kit, além de outros produtos. “Temos cadastrados atualmente mais de 700 produtos online e a cada dia inserimos mais produtos. A tendência é que em breve todos os produtos do pet shop estejam lá”.

Os colaboradores do local já receberam treinamento com os groomers, que são tosadores de cachorro que dominam técnicas diferentes de banho e tosa. Os profissionais do pet passam por cursos de especialização e de atendimento para melhor servir aos clientes. Sara conta que apesar de a marca já ter dois anos, muitos não sabem que se trata de uma empresa genuinamente acreana.

“É uma área muito sensível. Trabalhar com animal demanda muita paciência, cuidado, jeito tanto com o dono quanto com o animal. Já tivemos experiências ruins e fomos melhorando, eliminando os pontos fracos e hoje nos sentimos seguros e confiantes, com uma equipe muito boa”.

Para eles, o atendimento online já é o futuro. O site www.austatepet.com.br está funcionando há menos de dois meses. Direto do aplicativo, o cliente compra e faz pagamento. “Antes mesmo de divulgar, tivemos a surpresa de já vender duas mercadorias para fora do Acre. Quando a pessoa coloca o nome do produto que procura, o google dá a referência de qual site tem o estoque”. O pet já fez venda para o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

“Essas pessoas compraram mesmo sabendo que sai do Acre, que há imposto e frete. Mas a intenção mesmo é atingir primeiramente a clientela de Rio Branco e interior do estado. Na capital acreana, nossa entrega é realizada em até 24 horas”.

Bom atendimento

Hoje o foco da Au State Pet é atender bem o cliente, oferecendo o que há de melhor e mais moderno nesse mercado. Os animais que chegam por lá são extremamente bem cuidados. “Nos preocupamos em ser uma empresa grande e oferecer o melhor. O Au State tem um diferencial, que todos os nossos produtos são de qualidade e não trabalhamos com nada de segunda linha. Queremos fazer o cliente entender que temos uma veterinária e equipe especializada”.

A área de banho e tosa, por exemplo, é 100% feita em mármore, o que deixa o ambiente mais moderno e mais seguro ao animal, evitando que ele possa se cortar. “Já entendemos que somos modelo nesse negócio e carregamos clientes desde que abrimos a empresa, que nos conheceram pelas redes sociais. Os clientes ficam encantados com o espaço aberto do banho e tosa e nossa intenção é transparecer que o bichinho vai estar 100% cuidado”.

O conceito aberto no banho e tosa busca passar essa transparência nos serviços da Au State Pet. Gemil esclarece que o pet possui um padrão de qualidade que pode fazer as pessoas acharem que é feito somente a um público com poder aquisitivo mais elevado. “Mas não. Temos pacotes para todos os bolsos. Estamos abertos para atender qualquer tipo de pessoa que tenha um animal”, salienta.

O pet conta ainda com muita mercadoria que trabalha abaixo do preço do mercado. Passou pelo menos dois anos sem aumentar a cotação de preços dos produtos. Os proprietários asseguram que este é um mercado bem exigente e estão acompanhando as exigências da clientela. “Nosso banho e tosa é muito elogiado. Os donos dos animais dizem que eles saem daqui sempre muito perfumados”.

Mesmo se tratando de uma empresa, a Au State Pet engaja seu lado social perante aos animais. O local em que funciona era uma construção abandonada e abrigava muitos gatos abandonado. Foi daí que a família adotou 9 gatinhos, fazendo com que Gemil, que nem era tão apegado ao bichinho, se apaixonasse pelos felinos.

“O primeiro que adotamos foi o Dudu. Em 2020, a Cláudia começou a fazer resgate de animais e sempre os trazia para cá. O pet sempre conseguiu ajudar todos os resgates”. Certa vez foi uma cachorra com 11 filhotes que estava amarrada, suja, doente. “Dos 11 filhotes, só 3 sobreviveram. Hoje, a cadela se chama Graça e foi adotada pela mãe do Gemil”. Uma gatinha que teve as duas patas da frente quebradas também foi socorrida pelo pet. “Fizemos campanha na internet para poder pagarmos pela cirurgia quando ainda não tínhamos nosso centro cirúrgico. O procedimento custava R$ 3,5 mil. Conseguimos arrecadar R$ 1,7 mil e completamos o restante. Hoje ela está se recuperando em nosso consultório”. Além disso, a Au State Pet ajuda com envio de medicamentos, rações, entre outros auxílios aos animais.