Sorteio da Mega-Sena tem R$ 22 milhões acumulados; aposta pode ser feita pela web

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Expoacre 2022

Após dois anos suspensa, por causa da pandemia da Covid-19, a maior feira agropecuária do Estado, a 47ª edição da ExpoAcre, será realizada no período de 30 de julho a 7 de agosto, no Parque de Exposições, região do Segundo Distrito da capital.

A festividade inicia com a tradicional cavalgada, e segue durante a semana com exposição de produtos, rodeio, prova de vaquejada, prova de motocross, prova de laço em dupla, provas de tambor, shows dos cantores João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vítor Fernandes, Maiara e Maraísa, Netto e Henrique e Wesley Safadão, entre outras atrações.

– Recanto FoodBeer

Sexta, sábado e domingo o Recanto FoodBeer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou três noites especiais para aproveitar o fim de semana bem. As festas de Pop Funk, Baladinha das atléticas e Especial de Rap acontecem durante os 3 dias consecutivos.

– Acre Race

O evento esportivo de maratona Mountain Bike, acontecerá neste domingo, 31, em Rio Branco. Com o intuito de fomentar a prática de ciclismo no Estado, o Acre Race tem diversas premiações e brindes nas várias categorias, aberto para o público direto ou indiretamente que são envolvidos no mundo do atual esporte.

A corrida inicia no Centro Universitário U:Verse e possui um trajeto de 130 KM e conta com convidados especiais.

– Baile de Dança de Salão

Com muita dança, diversão e venda de bebidas, o Centro de Danças Fênix, preparou uma noite especial com a II Mostra de Dança de Salão, neste sábado, às 19h.

– Clássicos do Rock

Nesta sexta-feira, 29, A Confraria prepara o Classic Rock, com a banda Machine Blues, tocando os clássicos do Rock mundial, às 21h30.

– Baile do Forró Bodó

Para quem gosta do forró tradicional ou estilizado com qualidade, o Forró Pegada Primer anima a noite no “Baile do Forró Bodó” nesta sexta-feira, 29, na Casa de Cultura da Gameleira, no final do Calçadão da Gameleira, próximo a Igreja Imaculada Conceição, no 2ª Distrito. Com a participação especial do grupo de quadrilha Malucos na Roça.

– Especial Metallica

Finalizando as comemorações do mês do rock, neste sábado, 30, às 22h, no A Confraria acontecerá o Especial Metallica, com o cantor Hugo Borges, diretamente de Rondônia.