Ministério Público leva diversos serviços ao público da Expoacre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) montou em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE) um espaço exclusivo para oferecer serviços diversos ao público presente do Parque de Exposições Wildy Viana, durante a ExpoAcre2022. A partir deste sábado, 30, o cidadão pode procurar o estande em busca de atendimentos do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Núcleo de apoio Psicossocial (Natera), Ouvidoria, Plantão do MP, entre outros.

O Procurador-Geral do MPAC, Danilo Lovisaro, contou ao ac24horas a importância de estar presente para a sociedade na feira agropecuária. “Fizemos um esforço com todos os servidores e membros do MP para estarmos aqui. É um ambiente compartilhado com o TCE e trouxemos um grupo de promotores e servidores que estarão atuando todos os dias durante as 9 noites de Expoacre”.

Além disso, servidores do órgão atuam na fiscalização de questões ambientais no local, bem como tratamento aos animais, defesa do consumidor e eventuais infrações que possam ocorrer. “Vítimas que também possam precisar de ajuda do MP, nós estaremos aqui”, salientou o procurador-geral, que afirma pautar sua gestão no comprometimento e engajamento dos servidores e na aproximação com a sociedade acreana.

Assista ao vídeo: