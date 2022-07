Gladson abre cavalgada da ExpoAcre 2022: “vai ser a maior feira agropecuária da história”

Após dois anos sem a realização da maior feira agropecuária do Estado devido a pandemia mundial do Covid-19, a tradicional cavalgada que saiu da Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco, e seguiu até o Parque de Exposições Wildy Viana, neste sábado, 30, teve início por volta das 9 horas da manhã, com o governador Gladson Cameli (Progressistas) puxando as comitivas para realizar a abertura oficial dos nove dias de exposição. A largada ocorreu após as bênçãos da pastora Noêmia e do padre Manoel.

Duas comitivas, 105 quadriciclos e cerca 180 cavalos participaram do evento, segundo a Secretaria Estadual de Empreendedorismo e Turismo.

A concentração ocorreu na Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco, com saída da Tentamen, seguindo pela via Chico Mendes, e término no parque de Exposições. Os cavalos começaram a se organizar a partir das 6h na Gameleira. Durante o percurso, seguiu em frente à ala dos jeeps, que levou a rainha do rodeio. Depois os cavalos e em seguida as comitivas com o público presente.

O governador Gladson Cameli disse em seu discurso que a feira agropecuária deve ser a mais movimentada dos últimos anos. Segundo ele, a expectativa é que seja gerado o dobro do previsto em negócios. “Temos que ter pensamento positivo. A pandemia não acabou, mas, esse é um reinício da maior feira agropecuária da história do Acre”, declarou.

Cameli pede que as pessoas possam aproveitar o evento valorizando o trabalho do povo acreano. “Está na hora de todos caminharmos juntos, dando as mãos em prol do melhor para o Estado”, comentou o chefe do executivo.

O secretário de turismo, Márcio Pereira, lamentou a inatividade da feira nos últimos dois anos, contudo, destacou que a Expoacre 2022 tem tudo pra ser um grande sucesso – tanto na movimentação da economia como no lazer das pessoas. “A gente espera movimentar mais de R$ 100 milhões em negócios após a pandemia, com isso, não temos dúvidas que teremos uma grande feira agropecuária”, comentou.

O coordenador da Expoacre, Dudé Lima, disse que a feira foi planejada durante meses visando dar um espetáculo, seguindo recomendação do governo. “Vai ser a maior feira da história”, ressaltou.

A secretaria de segurança do Acre estima que no interior e exterior do parque deve contar com 226 agentes, além do policiamento ordinário que é feito diariamente

A feira contará com exposição de produtos, shows dos cantores Wesley Safadão, Maiara e Maraísa, Netto e Henrique, João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vítor Fernandes, rodeio, prova de vaquejada, prova de motocross, prova de laço em dupla, provas de tambor, entre outras atrações. A expectativa de público para a Expoacre é de 10 a 30 mil pessoas.