Dez partidos se unem para declarar apoio à reeleição de Gladson Cameli

O Espaço do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AC) montado no Parque de Exposições Widy Viana garante que esta será a Expoacre mais tecnológica já realizada nos últimos anos. A parceria do governo do estado com as entidades e federações tem fortalecido o progresso dos empreendedores que têm a oportunidade de apresentar seus negócios na feira agropecuária.

Durante as nove noites de Expoacre, o Sebrae leva um local com ambiente arrojado, repleto de inovação e tecnologia ao público presente na feira. Há um painel com mais de 8 mil metros de altitude, vídeo 360°, e negócios que recebem apoio do Sebrae no Acre. O robô da entidade também é sucesso no espaço.

Após dois anos sem o evento por conta da pandemia de Covid-19, o Sebrae espera retomar as atividades dos empresários que tiveram dificuldades para conseguir vencer a pandemia. Na Expoacre, o Sebrae demonstra como alavancar um pequeno negócio. O artesanato do Acre, que é um dos melhores do Brasil, também está em destaque na feira.