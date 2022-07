Via Expressa Connection retorna com os sucessos dos anos 70 a 90 em agosto

O “Projeto Medidas Protetivas” do Centro de Atendimento às Vitimas (CAV), do Ministério Público do Acre (MPAC) ganhou o Selo Especial de Práticas Inovadoras do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Entre as 58 iniciativas pré-selecionadas nesta edição em todo o Brasil, a ação do CAV é uma das 8 experiências contempladas, na categoria de Justiça, como uma das que mais se destacaram durante a pandemia, no enfrentamento à violência contra meninas e mulheres.

Com mais de cinco órgãos do MPAC e da Justiça do Estado envolvidos, o Medidas Protetivas atuou com o atendimento de urgência às vítimas de violência doméstica e familiar, em um momento de isolamento social, imposto pela pandemia da COVID-19.

Durante 6 meses, 54 pessoas foram acolhidas e receberam atendimento psicossocial, além da elaboração de relatórios encaminhados às Promotorias, com solicitação de mecanismo de proteção para aquelas que estavam convivendo com o agressor e que não tinham como sair de casa para ir à Delegacia.

O projeto funcionou com estratégias de instrumentos online, disponibilizando o aplicativo WhatsApp para contato direto e em tempo real, além do telefone e site do MPAC e de um aplicativo do CAV, com conversas com a 13° Promotoria de Justiça.

Um grupo de atuação na área também foi criado, com a realização de reuniões semanais, com a parceria do Sistema de Segurança Pública e de Saúde, disponibilizando assistência social e visitas.7

Para Patrícia Amorim, responsável pelo projeto, esta ação carrega um simbolismo muito grande, pois o Acre ostenta uma das piores marcas em relação à violência contra mulher.

“Nosso Estado lidera os números no rank de violência doméstica, sexual e pior, de feminicídio, desde 2018. Só neste seis meses do ano, 8 mulheres foram mortas por feminicídio. O MPAC não parou durante a pandemia, continuamos principalmente, para garantir que as vítimas tivessem sua segurança e vida protegida”.

A premiação acontecerá nos dias 8 e 9 de setembro, em São Paulo, durante a 16° edição do Encontro Anual do FBSP.