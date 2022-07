Mototaxista é executado com três tiros na cabeça, em Rio Branco

O mototaxista Gilmar Barroso de Oliveira, de 35 anos, foi executado a tiros na noite desta quinta-feira, 28, na rua 1° de maio, no bairro 6 de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Gilmar recebeu uma ligação no celular pedindo uma corrida e ao chegar ao local na sua motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor branca, placa QLV-6892, foi abordado por um criminoso que em posse de uma arma de fogo efetuou três tiros na cabeça do mototaxista, roubou o celular da vítima e em seguida fugiu.

Um popular que trafegava em sua bicicleta pela rua vizualizou o mototaxista caído sobre o solo e foi comunicar outros mototaxistas nas proximidades da Ponte Jucelino Kubitschek, que se deslocaram até ao local e encontraram Gilmar morto.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e quando os paramédicos chegaram ao local, o Médico só pode constatar a morte do mototaxista Gilmar.

A área foi isolada pela pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo em seguida foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia não soube informar a motivação do crime. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).