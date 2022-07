Governo do Acre veta LDO por causa de emendas de deputados

O senador licenciado Márcio Bittar (União Brasil) esteve no programa Gazeta Entrevista, TV Gazeta, no início da tarde desta quinta-feira, 28. Entre diversas declarações, Bittar afirmou que não há chance de Alan Rick ser vice de Gladson sem a sua anuência. A resposta vem após declaração do presidente nacional em exercício do União Brasil ter confirmado ao ac24horas que o comando do partido no Acre é de Márcio Bittar.

“Não existe essa possibilidade, o partido é um só e não tem como dois corpos ocuparem o mesmo espaço”, disse Bittar.

O senador afirmou em outro trecho da entrevista que boa parte da sua decepção com o governador é que teria sido do próprio Gladson a ideia de Márcia Bittar ser sua vice e que é uma mentira criada dentro do governo que a rejeição de sua ex-esposa seria o motivo para que ela fosse descartada. “A ideia foi do Gladson, Deus sabe disso. Essa história da rejeição é mentirosa, é falaciosa e foi criada dentro do governo. Não vou dizer que foi o Gladson, mas gente de dentro do governo chegou a dizer que a Márcia não deveria ser vice porque poderia tramar o impeachment de Gladson. Isso é mau caratismo”, afirmou Bittar.

Bittar lembrou ainda que os muitos nomes do que já foi a base de Gladson para a disputa o senado facilita a volta de Jorge Viana ao poder. “Não vou dizer que é combinado, apesar de que todo mundo sabe que apenas nessa última eleição do Gladson os Vianas não tiveram o apoio da família Cameli. É claro que esse flerte do governo com vários candidatos facilita a volta de Jorge Viana ao Senado”, destacou.

Apesar das críticas ao seu principal adversário político, Bittar tem copiado o que JV fez nas últimas semanas e não anunciou se será ou não candidato ao governo, apesar de admitir a possibilidade. “Essa possibilidade passou a existir e eu disse para o Gladson que ele estava me forçando a ser candidato a governador. O filho do Presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, afirmou ontem em uma reunião que se eu for o candidato ao governo, terei o seu apoio e de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro”, disse, sem confirmar a candidatura.