Zequinha Lima entrega fábrica de óleo de citronela para cooperativa

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou nesta quarta, 27, a entrega oficial da fábrica de óleo de citronela para a COOPERCITRO.

A obra foi concluída em 2017 mas esteve parada entre os anos de 2018 e 2020. Na gestão do prefeito Zequinha a fábrica foi novamente revitalizada com a compra de novos equipamentos.

O ato de entrega representa a efetiva operacionalização da fábrica e cessão do município para a cooperativa COOPERCITRO. Além da cessão da indústria de óleo do município, a cooperativa também recebeu um microtrator e um caminhão para suas atividades, fruto de emenda parlamentar.

A atual produção já é capaz de garantir uma margem de lucro, mas ainda há muito espaço para ampliar a produção, cuja capacidade pode chegar a 20 litros de óleo de citronela por dia.

Utilizado sobretudo na produção de repelentes nas mais variadas formas. Seu valor pode chegar a R$ 150,00 o litro.

“Começamos a um ano os testes e já conseguimos adquirir uma situação confortável para a produção com rendimento com margem de lucro. O objetivo é começar a produzir em maior escala, para fornecer esses materiais. Podemos processar até 15 toneladas por batelada”, disse Alceu Góes, presidente da Cooperativa de Citroessências do vale do Juruá.

Podendo ampliar em muito a participação de produtores não apenas de Cruzeiro do Sul, como de todos os municípios vizinhos.

Segundo o presidente do STR de Cruzeiro do Sul, Francisco das Chagas, a Citronela pode desempenhar um papel fundamental na complementação da renda dos agricultores.

“Temos buscado alternativas para melhorar a questão financeira dos produtores e aqui temos uma oportunidade de melhorar a condição de vida através da implementação de uma diversificação da produção. Essa entrega de hoje antecede dia do produtor rural e é um verdadeiro presente o que está sendo entregue para os nossos produtores através da cadeia produtiva da citronela”, disse.

A entrega coincidiu com a visita dos 21 prefeitos do estado do Acre devido ao encontro da AMAC – Associação de Municípios do Acre estar sendo sediado este ano em Cruzeiro do Sul.

O prefeito da capital, Tião Bocalom, esteve presente no ato de entrega.

“Em primeiro lugar, agradecer ao prefeito Zequinha por receber aos 21 prefeitos do estado do Acre nesta caravana para o Juruá. A troca de experiências é o objetivo da AMAC para que cada um possa conhecer e trazer para sua gestão as boas práticas e aqui o prefeito Zequinha está criando condições para que as pessoas ganhem dinheiro”, disse.

O prefeito Zequinha destacou a importância desta nova atividade econômica que passa a ser viabilizada em Cruzeiro do Sul e que pode agregar produtores de todos os municípios vizinhos, incluindo até mesmo Tarauacá, Feijó e outros municípios da parte amazonense do Juruá.



“Muitas etapas tivemos que superar para chegar a esse momento que culmina com a vinda dos prefeitos. Fiz questão de trazê-los para compartilhar essa experiência que talvez possa ser adequada a outros municípios. Neste momento estamos entregando uma fábrica em perfeito funcionamento para que a cooperativa possa gerir a matéria prima que está plantada. Precisamos que mais produtores rurais engajem nessa produção. Plantar citronela, é algo que só que vai ganhar é a família do produtor com essa renda a mais. Trata-se de uma das poucas fábricas de óleo de citronela da região norte. É motivo de orgulho entregar uma obra tão importante para a sociedade, ter matéria suficiente para funcionar, e termos já compradores interessados, agora precisamos do apoio dos produtores rurais para ampliar essa produção”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.