Bombeiros fazem pente-fino em espaços e estruturas da Expoacre para evitar acidentes

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), assinou nesta quarta-feira, 27, na Vila do V, em Porto Acre, uma ordem de serviço para executar as obras de revitalização e readequação estrutural da rotatória das Oito Bocas, bem como de construção de um totem indicando a localidade. Os ramais no entorno também serão pavimentados.

O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, participou do lançamento da obra junto ao prefeito da cidade, Bené Damasceno. “Há quatro meses visitamos a Vila do V e observamos grande movimento no local, com caminhões vindos dos oito ramais. Como alguns são compridos, a roda passa por cima da rotatória, então vamos recuar em um metro essa rotatória, para que os veículos possam realizar melhor a curva”, explicou Alencar.

No projeto, também está programada a ampliação do número de postes de iluminação, instalados também nas laterais, e a pavimentação de 150 metros de cada um dos oito ramais, para assegurar trafegabilidade e conforto na entrada da rotatória.

As obras se iniciam na próxima segunda-feira, 1º, com previsão de serem concluídas em dois meses. Os investimentos são provenientes de recursos próprios do Estado, no valor de R$ 337 mil.

O prefeito da cidade ressaltou que as obras irão gerar empregos para os moradores da Vila do V, fortalecendo a economia da região.