BASA disponibiliza R$ 1 bilhão de recursos para o Pronampe

O presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), Jessé Cruz, divulgou na manhã desta quinta-feira, 28, uma nota de esclarecimento em relação ao diretor operacional Jean Lopes de Oliveira Júnior, que dirigia a VAN que se envolveu em um acidente com um caminhão na manhã de ontem na BR-317 e que provocou a morte de 5 mulheres de Xapuri que eram levadas para Rio Branco, onde seriam atendidas no Hospital do Amor.

Na nota, o presidente da Cageacre afirma que o servidor comissionado se encontra afastado das funções, uma vez que a legislação exige dedicação exclusiva para o cargo. O comunicado não deixa claro se Jean será exonerado. Vale lembrar que o diretor da Cageacre é uma indicação do deputado estadual Antônio Pedro (União Brasil), sendo, inclusive, casado com uma sobrinha da esposa do parlamentar. O deputado estadual foi quem contratou o serviço da VAN para fazer o transporte das pacientes até o Hospital do Amor.

Leia a nota divulgada pelo presidente da Cageacre.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em virtude do envolvimento do diretor operacional da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), Jean Lopes de Oliveira Junior, como motorista do veículo de transporte de passageiros que se envolveu no acidente que culminou com cinco vítimas fatais no Km 181 da BR-317, ontem, em Xapuri, o Estado do Acre, por meio da Cageacre, informa que o servidor foi afastado de suas funções, uma vez que a legislação vigente preconiza dedicação exclusiva ao cargo público em que estava investido.

A Segurança Pública do Estado segue com as investigações.

Na oportunidade externamos nossas condolências às famílias enlutadas diante de tão grande perda.