Rennan Biths é apresentado pelo PDT para suplência de Mailza

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) comunicou no início da tarde desta quarta-feira, 27, que o prazo de inscrição do concurso da Saúde que se encerraria hoje será prorrogado. O edital publicado no fim de junho será retificado e reaberto para inscrição nos próximos dias com a inclusão de mais vagas.

A pasta informa que, além desse concurso, o Estado prepara o lançamento de edital de processo seletivo simplificado para as demais áreas da saúde que não cabem vacância de vagas efetivas.

As datas para realização das provas objetivas e discursivas deverão ser alteradas. As demais serão divulgadas no site www.ibfc.org.br., onde os candidatos devem acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes a esse concurso público.