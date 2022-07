Postos do Acre vendem etanol a R$ 5,49 após redução do ICMS do combustível

Postos do Acre vendem etanol a R$ 5,49, em média, após redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) do combustível. Em junho, segundo a ANP, o preço médio no estado foi de R$ 6,06, ou seja, caiu 9,4% no último mês.

Com base em lei federal, o ICMS sobre o combustível passou de 25% para 17%. Outros estados também anunciaram a redução do ICMS do etanol como Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.