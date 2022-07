Campanha quer conscientizar proprietários de animais da importância da placa de identificação

Um trágico acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 27, na BR-317, próximo ao município de Capixaba. Ainda não há informações precisas divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, mas o ac24horas apurou que as vítimas estavam em uma van que colidiu com um caminhão. Pelo menos quatro pessoas teriam morrido.

Em um primeiro momento, a suspeita era de que o veículo seria a van da prefeitura de Xapuri que transporta pacientes para atendimento na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre). A prefeitura emitiu uma nota negando se tratar do mesmo veículo. A informação foi confirmada pelo Subsecretário de Saúde, Daniel Lima, que afirmou, no entanto, que se trata de pessoas de Xapuri, que estariam vindo em uma van contratada de forma particular para trazer pacientes para exames no Hospital do Amor na capital acreana.

As imagens são fortes e mostram partes dos corpos arrancados com o impacto da colisão. Ainda não há confirmação exata do número e a identificação dos mortos e feridos.

Mais informações em instantes