Ao usar a frase “quando um não quer, dois não se juntam”, Bittar diz em nota que seguirá caminho diferente do de Gladson

Na manhã desta quarta-feira, 27, o senador licenciado Marcio Bittar resolveu fazer um comunicado imprensa, classe política a população, a respeito dos últimos acontecimentos envolvendo seu nome e grupo político.

Leia íntegra da nota:

No Senado desde fevereiro de 2019 tenho feito o que posso para honrar nosso Estado e aqueles que confiaram em mim.

Ao lado do Presidente Bolsonaro, procurei atender todas as demandas que os prefeitos e o governador me levaram. Nunca o Acre recebeu tantos recursos.

Mesmo priorizando o trabalho em Brasília, procurei, no Estado, auxiliar o governador na política partidária. Reuni partidos e ajudei a construir chapas competitivas tanto para cargos federais, quanto para cargos estaduais.

É com tristeza que vejo a grande aliança de 2018 se desfazer, não por minha culpa.

Tentei, no entanto não consegui evitar as divisões. Lutei até onde pude.

Lamento, mas tenho que aceitar que, por último, o Governador do Estado descumpriu, também comigo, o que havia acordado.

As últimas notícias deixam claro que ele rompeu nossa aliança.

Quando um não quer, dois não se juntam.

Comunico então que, a partir de hoje, seguiremos, eu e o governador, por caminhos diferentes.

Vou me concentrar, agora, mais do que nunca, na campanha de reeleição do presidente Bolsonaro no Acre.

A primeira obrigação de um homem é alimentar e proteger a sua família.