Acre será um dos primeiros estados a emitir o novo modelo de identidade na próxima semana

A nova carteira de identidade começa a ser emitida a partir da próxima semana no Acre. A informação foi repassada pelo delegado-geral de Polícia Civil, Henrique Maciel, em coletiva de imprensa na sede da instituição nesta quarta-feira, 27, em Rio Branco.

Henrique contou que o cronograma para a renovação do documento, será de forma gratuita, de acordo com a data da expedição do modelo antigo, porém, para quem precisa da primeira via. Segundo ele, as identidades atuais têm validade de 10 anos – até 2032. Para a expedição do novo modelo, o Acre saiu na frente. “Todas as cidades terão que fazer isso até 2023, o Acre saiu já na frente por conta da expertise que temos”, comentou.

Maciel ressaltou ainda que a identidade, o número do RG antigo deixa de existir e apenas o CPF é considerado. Por isso, para ter acesso ao novo documento, é preciso que o CPF esteja regularizado junto às autoridades competentes.

O diretor de Polícia Civil, Júnior César, contou que o novo modelo do documento começa a ser expedido no Acre no dia 1º de agosto – já na Expoacre.

Segundo o governo federal, é unificar o número do documento em todas as unidades da federação – atualmente, cada região brasileira pode emitir o documento e, na prática, uma pessoa pode ter até 27 números de RG no Brasil.

Ao fim da entrevista, Maciel disse que os modelos atuais foram suspensos. Já na próxima semana, será aberto para a emissão das novas identidades – mais modernas.