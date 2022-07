Sem saída, Bittar disputa governo!

O senador licenciado Márcio Bittar (União Brasil) deverá mesmo disputar o governo nas eleições deste ano. É que com a decisão do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) em convidar o deputado Alan Rick (União Brasil) para compor sua chapa como vice em detrimento de Márcia Bittar, na avaliação das pessoas próximas à Márcio, está será sua única alternativa política: a de disputar o governo e “seja o que Deus quiser”.

Há dias Márcio Bittar já tinha dado sinais nessa direção. Muito embora, segundo ele declarou em entrevistas anteriores, não se preparou para uma disputa majoritária desse calibre. Sempre considerou a possibilidade de construir uma aliança Bolsonaro-Gladson tendo como liga a Márcia que é filiada ao PL, partido do presidente. Pode ser debitado a ele o fato de ter tentado manter o grupo que venceu as eleições de 2018 unido. Não conseguiu!

Em relação ao deputado Alan Rick que, mesmo sendo do União Brasil, aceitou o convite de Gladson à revelia da direção do partido (Bittar tinha planos em apoiá-lo para o Senado), lamenta sua postura e descarta qualquer aproximação a partir de agora. Ao menos, se as coisas continuarem como estão. Em sendo candidato ao governo, Márcio Bittar atinge Gladson e Alan ao mesmo tempo. Todavia, até o dia cinco de agosto tudo pode acontecer.

“A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é uma coisa muito nossa”, (Jô Soares)

. Em Brasiléia a taboca tá rachando!

. Já dizia Afif Arão:

. “Quem não ouve conselho, ouve coitado”.

. No jogo eleitoral não tem santo, todo mundo mente por necessidade eleitoral.

. Ética e moral é fachada!

. A política Deus deu aos homens para governarem entre si, qualquer desvio a culpa não é do alto, é do andar de baixo mesmo.

. A convenção do senador Sérgio Petecão (PSD) impressionou pelo volume.

. Uma das mais empolgadas era a deputada federal Vanda Milani (PROS), agora, oficialmente candidata ao Senado.

. David Hall, professor Euclides, Sanderson Mura, Dimas,todos oficialmente candidatos ao governo e Senado.

. Se faltar alguém é só avisar a COLUNA!

. Só para lembrar:

. “O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males”.

. Só a raiz, tem o caule e as folhas…

. A raiz está escondida, o que se vê é a parte de cima quando fica em evidência.

. Se o deputado Alan não for o vice de Gladson, quem será?

. Eu sei, mas não falo!

. Só dia cinco de agosto!

. O deputado Jenilson fica correndo de um lado para o outro, está ansioso!

. Calma Jenilson, o que é do home o bicho não come!

